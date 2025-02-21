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Beşiktaş'ın yükselişi son sürat devam ediyor! Ligin en az gol yiyen takımı Eyüpspor'u 3-1'le geçtiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2025 21:40
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştı. Süper Lig'deki çıkışını devam ettirmek isteyen siyah-beyazlılar, ligin en az gol yiyen ekibi Eyüpspor'u 3-1'lik skorla geçerek taraftarını mutlu etti.

Beşiktaş'ın yükselişi son sürat devam ediyor! Ligin en az gol yiyen takımı Eyüpspor'u 3-1'le geçtiler...
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'a konuk oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından 3 maçında 1 beraberlik, 2 galibiyet alan Beşiktaş çıkışı sürdürmek istiyordu. Mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düşen Beşiktaş müthiş bir oyun ortaya koyarak sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

MAÇ ADETA 1-0 BAŞLADI

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Eyüpspor, maçın 1. dakikasında Beşiktaş karşısında Tayfur Bingöl ile 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

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Geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı bırakmayan Beşiktaş, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini; Rafa Silva, Rashica ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Rafa Silva attığı bir golün ardından iki de asistle oynadı.

TAYYİP TALHA, LİGDE 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

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Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı.

Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 3
Beşiktaş Beşiktaş

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Eyüpspor beşiktaş
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