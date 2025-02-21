Beşiktaş'ın yükselişi son sürat devam ediyor! Ligin en az gol yiyen takımı Eyüpspor'u 3-1'le geçtiler...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'a konuk oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından 3 maçında 1 beraberlik, 2 galibiyet alan Beşiktaş çıkışı sürdürmek istiyordu. Mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düşen Beşiktaş müthiş bir oyun ortaya koyarak sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

MAÇ ADETA 1-0 BAŞLADI

Eyüpspor, maçın 1. dakikasında Beşiktaş karşısında Tayfur Bingöl ile 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı bırakmayan Beşiktaş, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini; Rafa Silva, Rashica ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Rafa Silva attığı bir golün ardından iki de asistle oynadı.

TAYYİP TALHA, LİGDE 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı.

Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.