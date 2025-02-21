Beşiktaş'ın yükselişi son sürat devam ediyor! Ligin en az gol yiyen takımı Eyüpspor'u 3-1'le geçtiler...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'a konuk oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından 3 maçında 1 beraberlik, 2 galibiyet alan Beşiktaş çıkışı sürdürmek istiyordu. Mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düşen Beşiktaş müthiş bir oyun ortaya koyarak sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Eyüpspor, maçın 1. dakikasında Beşiktaş karşısında Tayfur Bingöl ile 1-0 öne geçti.
Geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı bırakmayan Beşiktaş, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini; Rafa Silva, Rashica ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Rafa Silva attığı bir golün ardından iki de asistle oynadı.
Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı.
Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.
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