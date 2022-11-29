SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı canlı yayın bilgileri!

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı canlı yayın bilgileri!

29.11.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçına saatler kaldı. Siyah Beyazlılar, Dünya Kupası arasında İstanbul ekibini konuk edecek. Heyecanla beklenen maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Wout Weghorst'un yanı sıra Romain Saiss ve N'koudou Dünya Kupası maçlarında yer aldıkları için bu maçta yoklar. Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı canlı yayın bilgileri!

Beşiktaş ile İstanbulspor bugün (29 Kasım 2022 Salı) Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Beşiktaş İstanbulspor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak edildi. Sporseverler arama motorlarında Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Şenol Güneş’in teknik direktör olması sonrası oyun sisteminde köklü değişiklikler yaşayan Beşiktaş bu maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı bugün (29 Kasım 2022 Salı) saat 19:00'da başlayacak.

Maç, odafone Park'ta oynanacak?

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dili boğazına kaçtı, maçın hakemi kurtardı!Dili boğazına kaçtı, maçın hakemi kurtardı!
Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!
Fatih Terim'in annesinin cenazesine ünlü akını!Fatih Terim'in annesinin cenazesine ünlü akını!

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Yumruk yumruğa kavga! Büyük olay var...

Yumruk yumruğa kavga! Büyük olay var...

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçuyor!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.