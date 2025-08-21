Beşiktaş İsviçre deplasmanında Lausanne ile yenişemedi! Konferans Ligi'nde turu Dolmabahçe'ye bıraktı...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş ile Lausanne ile İsviçre’de karşı karşıya gelirken, maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Temsilcimiz Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok ile sağ bek Jonas Svensson sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, yerlerine kalede Ersin Destanoğlu ile Paulista yer aldı. İşte ilk 11’ler…
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite
Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Beşiktaş, Konferans Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Lausanne ile Rashica ve Okoh'un attığı gollerle berabere kaldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum