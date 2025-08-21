SPOR

Beşiktaş İsviçre deplasmanında Lausanne ile yenişemedi! Konferans Ligi'nde turu Dolmabahçe'ye bıraktı...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş ile Lausanne ile İsviçre’de karşı karşıya geldi. Maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş rövanş öncesi küçük bir avantaj yakaladı.

Beşiktaş İsviçre deplasmanında Lausanne ile yenişemedi! Konferans Ligi'nde turu Dolmabahçe'ye bıraktı...
Burak Kavuncu

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş ile Lausanne ile İsviçre’de karşı karşıya gelirken, maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

SOLSKJAER’DEN SÜRPRİZ İLK 11!

Beşiktaş İsviçre deplasmanında Lausanne ile yenişemedi! Konferans Ligi nde turu Dolmabahçe ye bıraktı...

Temsilcimiz Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok ile sağ bek Jonas Svensson sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, yerlerine kalede Ersin Destanoğlu ile Paulista yer aldı. İşte ilk 11’ler…

Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

SKORU KORUYAMADIK!

Beşiktaş İsviçre deplasmanında Lausanne ile yenişemedi! Konferans Ligi nde turu Dolmabahçe ye bıraktı...

Beşiktaş, Konferans Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Lausanne ile Rashica ve Okoh'un attığı gollerle berabere kaldı.

