Beşiktaş itiraz etmişti! Tahkim Kurulu Vlahovic kararını açıkladı

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic için yaptığı itirazdan istediği sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlıların, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaya karşı Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi.

TAHKİM KURULU'NDAN KARAR

PFDK'nın Dusan Vlahovic hakkında aldığı cezanın ardından Beşiktaş Kulübü, kararın yeniden değerlendirilmesi amacıyla Tahkim Kurulu'na başvurdu. Siyah-beyazlı kulübün itirazını inceleyen kurul, başvurunun reddedilmesine karar verdi.

Bu kararla birlikte Sırp futbolcuya uygulanan ceza kesinleşmiş oldu.

ERZURUMSPOR FK MAÇINDA YOK

Cezası Tahkim Kurulu tarafından da onanan Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı ekip, kritik mücadelede Sırp golcüsünden yararlanamayacak.