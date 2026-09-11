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Beşiktaş itiraz etmişti! Tahkim Kurulu Vlahovic kararını açıkladı

Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic için yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Sırp golcüye verilen ceza kesinleşirken Vlahovic, siyah-beyazlıların Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş itiraz etmişti! Tahkim Kurulu Vlahovic kararını açıkladı
Cevdet Berker İşleyen
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic için yaptığı itirazdan istediği sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlıların, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaya karşı Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi.

TAHKİM KURULU'NDAN KARAR

Beşiktaş itiraz etmişti! Tahkim Kurulu Vlahovic kararını açıkladı 1

PFDK'nın Dusan Vlahovic hakkında aldığı cezanın ardından Beşiktaş Kulübü, kararın yeniden değerlendirilmesi amacıyla Tahkim Kurulu'na başvurdu. Siyah-beyazlı kulübün itirazını inceleyen kurul, başvurunun reddedilmesine karar verdi.

Bu kararla birlikte Sırp futbolcuya uygulanan ceza kesinleşmiş oldu.

ERZURUMSPOR FK MAÇINDA YOK

Beşiktaş itiraz etmişti! Tahkim Kurulu Vlahovic kararını açıkladı 2

Cezası Tahkim Kurulu tarafından da onanan Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı ekip, kritik mücadelede Sırp golcüsünden yararlanamayacak.

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