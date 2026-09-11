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Italiano'dan oyuncularına yasak! Marsilya maçı öncesi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yoğun fikstür öncesinde oyuncularını uyardı. İtalyan çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçına odaklanmak yerine Erzurumspor FK karşılaşmasına konsantre olmalarını isterken takım ruhunun önemine dikkat çekti.

Italiano'dan oyuncularına yasak! Marsilya maçı öncesi...
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde oyuncularına net bir uyarıda bulundu.

Ligin ikinci haftasında Alanya'ya mağlup olduktan sonra toparlanan ve geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek moral bulan siyah-beyazlı ekip, ligin beşinci haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

"RAKİP MARSİLYA DEĞİL"

Italiano, Marsilya maçının gündeme gelmesini istemezken oyuncularına, "Rakibimiz Marsilya değil, Erzurum. Her zaman ilk oynayacağımız maça odaklanın" mesajını verdi.

Italiano dan oyuncularına yasak! Marsilya maçı öncesi... 1

OYUNCULARA UYARI

Takımdaki herkesin her karşılaşmaya hazır olması gerektiğini belirten Italiano, sezon boyunca yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini ifade etti.

İtalyan teknik adam, "Sezon boyunca yoğun bir fikstürümüz var. Bu yükü birlikte omuzlamalıyız. Ancak birlik olursak altından kalkabiliriz" dedi.

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