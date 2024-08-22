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Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferini resmen açıkladı! Suudi Arabistan ekibine kiralandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.08.2024 18:41
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Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı. Yeni transfer yapabilmek için yabancı oyuncularını göndermeye devam eden siyah-beyazlılar, kısa süre içinde Angelo Gabriel transferini açıklayacak.

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferini resmen açıkladı! Suudi Arabistan ekibine kiralandı
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne kiralandığını duyurdu.

KİRALIK OLARAK GİTTİ

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Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.

Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

3.3 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

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Beşiktaş yönetimi Muleka'yı 2022 yılında Standard Liège'den 3.3 milyon Euro'ya alınmıştı. Al-Kholood, Jackson Muleka'yı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı.

- 1 milyon kiralama bedeli
- 1.5 milyon satın alma opsiyonu

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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