Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferini resmen açıkladı! Suudi Arabistan ekibine kiralandı

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.
Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Beşiktaş yönetimi Muleka'yı 2022 yılında Standard Liège'den 3.3 milyon Euro'ya alınmıştı. Al-Kholood, Jackson Muleka'yı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı.
- 1 milyon kiralama bedeli
- 1.5 milyon satın alma opsiyonu