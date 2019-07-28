Beşiktaş, Jamilu Collins için teklifini yaptı

Tyler Boyd ve Douglas transferlerinden sonra rotasını diğer eksik bölgelere çeviren Beşiktaş, Paderborn'da oynayan Jamilu Collins'in işini bitirmek için harekete geçti.

24 yaşındaki yıldız için menajerler aracılığıyla Alman kulübüne teklif gönderen yönetim, işin boyutunu daha da ileriye taşımaya karar verdi. Collins'i Abdullah Avcı'nın mutlaka kadroda görmek istediği vurgulandı.

