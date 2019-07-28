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Beşiktaş, Jamilu Collins için teklifini yaptı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.07.2019 23:04 | Son Güncelleme

Sol bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen Jamilu Collins'i istediği iddia edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Collins'i özellikle istediği belirtildi.

Beşiktaş, Jamilu Collins için teklifini yaptı

Tyler Boyd ve Douglas transferlerinden sonra rotasını diğer eksik bölgelere çeviren Beşiktaş, Paderborn'da oynayan Jamilu Collins'in işini bitirmek için harekete geçti.

24 yaşındaki yıldız için menajerler aracılığıyla Alman kulübüne teklif gönderen yönetim, işin boyutunu daha da ileriye taşımaya karar verdi. Collins'i Abdullah Avcı'nın mutlaka kadroda görmek istediği vurgulandı.

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Beşiktaş Jamilu Collins

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