Beşiktaş, Jordan Theodore'yi kadrosuna kattı

2014-15 sezonuna Huracanes del Atlantico'da başlayan başarılı basketbolcu, daha sonra Fransa temsilcisi JL Bourg Basket'e transfer oldu. Burada 17 maçta; 12.7 sayı, 3.6 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynayan Jordan Theodore 2015-16 sezonunda Frankfurt ile sözleşme imzaladı. Frankfurt ekibinde 37 lig maçına çıkan Birleşik Amerikalı basketbolcu, 14.5 sayı, 3.5 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarını yakaladı.

11 Aralık 1989 ABD doğumlu olan Jordan Theodore, 182 cm boyunda olup oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır. Seton Hall mezunu olan Jordan Theodore, 2012-13 sezonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi forması giydikten sonra 2013-14 sezonunda Mersin BŞB'de oynadı.

Amerikalı oyun kurucu geçen yıl AEK formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 9.4 sayı, 2.4 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Theodore, 2016-2017 sezonunda Teksüt Bandırma BK forması giymiş ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Gelecek sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Yunanistan'ın AEK takımının formasını giyen 29 yaşındaki Jordan Theodore'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, daha önce de Türkiye'de forma giyen oyun kurucu Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2016-17 sezonunda tekrar ülkemizin yolunu tutan Jordan Theodore, Banvit forması altında 31 lig maçına çıktı ve 18.4 sayı ortalamasıyla ligin en iyi 3. skoreri oldu. Aynı zamanda 7.2 asist ortalamasıyla da asist krallığında ilk sırada yer aldı. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'de 19 karşılaşmada görev alan başarılı basketbolcu, 16.4 sayı ortalamasıyla en iyi 4. skorer oldu. 7.5 ortalamasıyla da Jordan Theodore asist krallığında zirveyi kimseye bırakmadı.

2017-18 sezonunda Emporio Armani Milano'da forma giymeye başlayan Jordan Theodore, burada çıktığı 20 lig maçında; 10.4 sayı, 2.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarını yakaladı. Euroleague'de 23 maça çıkan başarılı basketbolcu; 11.6 sayı, 2 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarını tutturdu.

Son olarak 2018-19 sezonu Ocak ayında AEK ile anlaşan Theodore burada 20 lig maçına çıktı ve 8.6 sayı, 2.3 ribaund, 3.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta görev alan başarılı basketbolcu; 9.4 sayı, 2.4 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarını yakaladı.



