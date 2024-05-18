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Beşiktaş, Jose Mourinho ile anlaştığını açıkladı! ''Bize gelmeyi kabul etti''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 21:45
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüklerini ve ekonomik olarak anlaşma sağladıklarını açıkladı. Yücel, "Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım." dedi.

Beşiktaş, Jose Mourinho ile anlaştığını açıkladı! ''Bize gelmeyi kabul etti''

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaştıklarını duyurdu.

"BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ KABUL ETTİ"

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"Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi."

"BEKLENTİLERİNİ KARŞILADIK"

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"Biz Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz."

AZİZ YILDIRIM DA AÇIKLAMIŞTI

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Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda Jose Mourinho'yu göreve getirebileceğini duyurmuştu. Ayrıca Ali Koç'un da Mourinho ile temas halinde olduğunu açıklamıştı.

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José Mourinho beşiktaş
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