Beşiktaş Kadın Futbol Takımı çeyrek finalde

Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda B Grubu’nun ardından A Grubu maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde Amed Sportif Faaliyetler İlkadım Belediyespor ile Yabancılar Pazarı Spor oynarken, Beşiktaş ise Fatih Vatanspor’la karşılaştı. Her iki karşılaşma da saat 18.00’de başladı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 No’lu sahada Beşiktaş ve Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda takımlar gol atma başarısını gösteremedi. Berabere sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında, Fatih Vatanspor ceza sahasında meydana gelen bir karambolde, Beşiktaşlı Elif topu düzgün vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın son dakikasında gelişen Fatih Vatanspor atağında Serenay Öziri Altun, Beşiktaşlı rakibinin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Saha içinde acı içinde kıvranan futbolcuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kırık şüphesiyle hastaneye götürülen Serenay Öziri Altun’un bacağına sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılırken, büyük şok yaşayan her iki takımın oyuncuları da gözyaşlarını tutamadı. Futbolcusunun sağlık ekipleri tarafından ambülansa bindirilmesinin ardından uzun süre kendine gelemeyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Fatih Vatanspor Teknik Direktörü Şerafettin Çetin’i oyuncuları ve maçı izleyen Kadın A Milli Takım antrenörleri teselli etti.

Futbolcunun sakatlığı sırasında hakemlere itiraz eden Fatih Vatanspor’lu bir yönetici kırmızı kartla tribüne gönderildi.

