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Beşiktaş kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama

19.04.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar havalimanı çıkışında takımlarını coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında meşale yakarak takımları lehine slogan atan taraftarlar Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye çiçek takdim etti. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar Beşiktaş'lı futbolculara tezahüratta bulundu.
Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
renklıler arıfeyı gormeden bayramı kutluyor bu sene para sampıyon olamıyacak halkın takımı sampıyon olacak
Geldikleri gibi giderler Sivas kartalı ablayacak demedi deme İbrahim mm demedi demeeee
alnyalı oyuncu boş kale atmaz,a.güclü oyuncu forvetlerden daha iyi kendi kalesine gol atar,kaptan rıza bakalım ne şikesi yapacak sivas gelene 4 gidene 3 atıyor yarın bakalım berabere dahi kalacak mı beşiktaşla ?
Memleketinin Takımı ile maç yapacak Olan rakibi şampiyon gibi karşılayan ilin adıdır Erzurum ve Sivas

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