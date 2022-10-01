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Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi

01.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana A takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaş'ımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı." denildi.

21 yaşındaki file bekçisiyle BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, milli kaleciye başarı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Destanoğlu beşiktaş sözleşme

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