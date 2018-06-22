Beşiktaş kalecisi Fabri’ye Valencia talip

İspanya medyası, Valencia’nın kaleci Fabricio için 8.5 milyon Euro teklif yapacağını yazdı. Beşiktaş Yönetimi ise kendilerine henüz bu yönde bir önerinin gelmediğini belirtti. Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye bu seviyede bir resmi teklif yapılırsa, Beşiktaş değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki günlerde Fabri konusunun kesinlik kazanması bekleniyor. (FANATİK)

