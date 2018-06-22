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Beşiktaş kalecisi Fabri’ye Valencia talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2018 07:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri'ye talip var. İspanyol medyası Fabri için Valencia'nın 8.5 milyon Euro teklif yapacağını yazdı.

Beşiktaş kalecisi Fabri’ye Valencia talip

İspanya medyası, Valencia’nın kaleci Fabricio için 8.5 milyon Euro teklif yapacağını yazdı. Beşiktaş Yönetimi ise kendilerine henüz bu yönde bir önerinin gelmediğini belirtti. Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye bu seviyede bir resmi teklif yapılırsa, Beşiktaş değerlendirmeye alacak. Önümüzdeki günlerde Fabri konusunun kesinlik kazanması bekleniyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fabri Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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