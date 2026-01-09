SPOR

Beşiktaş kampında flaş ayrılık! Yıldız golcü bavulunu topladı, ilk uçakla İstanbul'a döndü: Yönetimden acil açıklama!

Siyah-Beyazlıların gol makinesi Tammy Abraham, Antalya kampını apar topar terk etti! Sabah antrenmanında yer almayan yıldız ismin İstanbul'a dönmesi "Transfer mi oluyor?" dedikodularını alevlendirdi. Beşiktaş yönetimi anında devreye girdi, gerçeği açıkladı. İşte Abraham'ın kamptan ayrılma nedeni...

Emre Şen
Tammy Abraham

Tammy Abraham

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlıların sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, teknik heyetten özel izin alarak kampı terk etti.

EŞİ RAHATSIZLANDI, İSTANBUL'A DÖNDÜ

Yıldız futbolcunun ani ayrılığı taraftarlar arasında merak konusu olurken, kulüpten yapılan resmi açıklama yüreklere su serpti ancak üzdü. Siyah-Beyazlı kulüp, Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle teknik heyetimizin izni dahilinde kamptan ayrılarak İstanbul'a dönmüştür" ifadeleri kullanıldı. İngiliz golcünün, eşinin sağlık durumuna göre kampa geri dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

