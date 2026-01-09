Beşiktaş kampında flaş ayrılık! Yıldız golcü bavulunu topladı, ilk uçakla İstanbul'a döndü: Yönetimden acil açıklama!

Beşiktaş'ın devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlıların sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, teknik heyetten özel izin alarak kampı terk etti.
Yıldız futbolcunun ani ayrılığı taraftarlar arasında merak konusu olurken, kulüpten yapılan resmi açıklama yüreklere su serpti ancak üzdü. Siyah-Beyazlı kulüp, Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak İstanbul'a döndüğünü duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle teknik heyetimizin izni dahilinde kamptan ayrılarak İstanbul'a dönmüştür" ifadeleri kullanıldı. İngiliz golcünün, eşinin sağlık durumuna göre kampa geri dönüp dönmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
