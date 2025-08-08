SPOR

Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte yeni transfer Wilfred Ndidi'nin maliyeti

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin maliyetini açıkladı. Siyah-beyazlılar, 8 milyon Euro karşılığında Leicester City'den transfer edildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Wilfred Ndidi

Wilfred Ndidi

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Leicester City
Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

WİLFRED NDİDİ'YE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine bu transfer karşılığında 8 milyon Euro ödeneceğini açıkladı. Kartal, Nijeryalı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MALİYETİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir." denildi.

Beşiktaş KAP a bildirdi! İşte yeni transfer Wilfred Ndidi nin maliyeti 1

Wilfred Ndidi, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 30 resmi maça çıktı. Premier Lig'de toplamda 220 maçta forma giyen deneyimli isim, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 kez forma giydi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

transfer KAP beşiktaş Wilfred Ndidi
