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Beşiktaş kaptanı Mert Günok'tan kaybedilen 2 puan sonrası itiraf!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 22:30
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Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Gaziantep deplasmanında son dakikalarda yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş kaptanı Mert Günok'tan kaybedilen 2 puan sonrası itiraf!
Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Beşiktaş kaptanı Mert Günok'un açıklamaları;

''UMARIM BU OLAYLAR SON BULUR''

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"Maçtan önce son günlerde ülkemizde yaşanan olaylarla ilgili ufak bir kelime etmek istiyorum. Umarım bu olaylar bir an önce son bulur. Büyüklerimiz bu konuda gerekenleri yapar umarım. Kadınlarımız ve çocuklarımız korunur. Bu kötü olaylar son bulur."

''ÇOK DA POZİSYONA GİRMEDİK''

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"Son dakikaya kadar 3 puanı alıp eve dönecektik ama son dakikada gelen bir karambol golüyle 2 puan kaybıyla dönüyoruz. Bize yakışmadı. Çok daha öncesinde 2. golü bulmalıydık. Bunu başaramadık. Çok da pozisyona girdiğimiz söylenemez. Üzgünüz."

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Anahtar Kelimeler:
Mert Günok beşiktaş
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