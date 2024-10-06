Beşiktaş kaptanı Mert Günok'tan kaybedilen 2 puan sonrası itiraf!

Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Beşiktaş kaptanı Mert Günok'un açıklamaları;

''UMARIM BU OLAYLAR SON BULUR''

"Maçtan önce son günlerde ülkemizde yaşanan olaylarla ilgili ufak bir kelime etmek istiyorum. Umarım bu olaylar bir an önce son bulur. Büyüklerimiz bu konuda gerekenleri yapar umarım. Kadınlarımız ve çocuklarımız korunur. Bu kötü olaylar son bulur."

''ÇOK DA POZİSYONA GİRMEDİK''

"Son dakikaya kadar 3 puanı alıp eve dönecektik ama son dakikada gelen bir karambol golüyle 2 puan kaybıyla dönüyoruz. Bize yakışmadı. Çok daha öncesinde 2. golü bulmalıydık. Bunu başaramadık. Çok da pozisyona girdiğimiz söylenemez. Üzgünüz."