Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri'nin ayrılığı sonrası aradığı kalecisi Premier Lig'de buldu.
Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius için İngiliz ekibi ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Karius'u 2 yıl boyunca kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Beşiktaş'ın bu transfer için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 1.4 milyon Euro vereceği öğrenildi.
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