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Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fabri'nin Premier Lig'e gitmesinin ardından kalecisini yine İngiltere'de buldul. A Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş, Karius için Liverpool'la büyük ölçüde anlaştı. Beşiktaş, Karius transferini kiralık olarak gerçekleştirecek.

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri'nin ayrılığı sonrası aradığı kalecisi Premier Lig'de buldu.

Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius için İngiliz ekibi ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Karius'u 2 yıl boyunca kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Beşiktaş'ın bu transfer için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 1.4 milyon Euro vereceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius liverpool

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