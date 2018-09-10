SPOR

Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş Karius’u kiralarken, imaj haklarını kullanma konusunu da sözleşmeye koydu. Orman’ın, Alman file bekçisini sadece kaleci değil, reklam yüzü olarak da düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Loris Karius’u neden Şenol Güneş’e rağmen transfer ettiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Güneş, “Kaleci sorunumuz yoktu, kaleci alındı” sözleriyle bu transferde Başkan’la aynı fikirde olmadığını ortaya koymuştu. Orman’ın Karius ısrarının nedeni ise anlaşıldı. Siyah-Beyazlı takımın reklam yüzü olması planlanan Karius’la ilgili önemli projeler hazırlandığı öğrenildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Karius’u transfer ederken imaj haklarını da alan Beşiktaş, geçen sezon başlattığı dünyaya açılma vizyonunu bu oyuncu üzerinden pekiştirecek. Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan ve yakışıklığıyla ilgi toplayan Karius, tanıtım filmlerinde de oynayacak. Beşiktaş, anlaşma imzaladığı 2 sezon için Alman file bekçisiyle ortak projeler geliştirecek. Eğer sonuçlar başarılı olursa Karius’un bonservisi de alınacak.

(Akşam)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Beşiktaş'tan Alvaro Negredo için retBeşiktaş'tan Alvaro Negredo için ret
Şener Özbayraklı Beşiktaş'a gidecek iddiasıŞener Özbayraklı Beşiktaş'a gidecek iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! Yorumculuk yapacak

Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! Yorumculuk yapacak

Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor

Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi

Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

Beşiktaş'tan Alvaro Negredo için ret

Beşiktaş'tan Alvaro Negredo için ret

Şener Özbayraklı Beşiktaş'a gidecek iddiası

Şener Özbayraklı Beşiktaş'a gidecek iddiası

Şenol Güneş: Hesap isteyenler, basın toplantısında hesap sorsunlar!

Şenol Güneş: Hesap isteyenler, basın toplantısında hesap sorsunlar!

Beşiktaş 2 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

Beşiktaş 2 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

Beşiktaş taraftarından Vagner Love ve Mustafa Pektemek'e tepki!

Beşiktaş taraftarından Vagner Love ve Mustafa Pektemek'e tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.