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Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

04.04.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 maçta da gol yedi.

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 19. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra mağlup olan Sergen Yalçın’ın ekibi, Kasımpaşa deplasmanında çıktığı bir maçta da kalesinde gol gördü. Bu sahada çıktığı son 7 maçta da kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş 11 Şubat 2014 tarihinde oynanan mücadelede 3-0 kazanırken, o tarihten bugüne oynanan bütün deplasman maçlarında kalesinde gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kasımpaşa
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