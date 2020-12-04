Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Hasic ile birlikte cezalı Larin maçta forma giyemeyecek.