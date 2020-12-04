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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 18:30 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Hasic ile birlikte cezalı Larin maçta forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da son olarak Aytaç Kara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı ve bu karşılaşmada oynayamayacak.

35. KAPIŞMA

Beşiktaş ile Kasımpaşa lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.


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