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Victor Osimhen Fenerbahçe'ye karşı durmuyor! Golden sonra olay hareket

Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında yine fileleri havalandırarak takımına önemli katkı sağladı. Derbide 2 gol sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, golün ardından yaptığı hareketlerle gündem olurken sarı-lacivertlilere karşı etkileyici istatistiğini de sürdürdü.

Victor Osimhen Fenerbahçe'ye karşı durmuyor! Golden sonra olay hareket
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı gollerle ezeli rakibine karşı toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 6 MAÇTA 5 GOL

Victor Osimhen Fenerbahçe ye karşı durmuyor! Golden sonra olay hareket 1

Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında oynadığı altıncı resmi maçta beşinci golünü kaydetti. Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekibe karşı dört Süper Lig ve bir Türkiye Kupası karşılaşmasında görev yapan Nijeryalı yıldız, bu maçlarda dört kez gol sevinci yaşamıştı.

Osimhen, Türkiye Kupası'nda iki, Süper Lig'de ise bir gol atmıştı. Son derbide kaydettiği golle Fenerbahçe'ye karşı ligdeki gol sayısını ikiye yükselten yıldız oyuncu, ezeli rakibine karşı toplam gol sayısını da 5 yaptı.

GOLDEN SONRA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Victor Osimhen Fenerbahçe ye karşı durmuyor! Golden sonra olay hareket 2

Derbinin 29. dakikasında attığı golle Galatasaray'ı öne geçiren Osimhen, gol sevincinin ardından yaptığı hareketlerle de gündeme geldi. Nijeryalı yıldızın, golün ardından “Konuşmaya ve ağlamaya devam edin” mesajı verdiği şeklinde yorumlanan işaretler yaptığı belirtildi.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA 7 GOL

Victor Osimhen Fenerbahçe ye karşı durmuyor! Golden sonra olay hareket 3

Bu sezon ligde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen, forma giydiği yedinci maçında yedinci golüne ulaştı. Sezona Çorum FK ve Erzurumspor karşısında ikişer golle başlayan Nijeryalı futbolcu, Göztepe ve Başakşehir maçlarında da birer kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını gol atamadan tamamlayan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde yeniden skor üreterek ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE GOL ATTI

Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın hücum gücüne katkı sağladı. Barcelona karşılaşmasında gol atamayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ettiği mücadelede fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisindeki golüyle birlikte Osimhen, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 gole ulaştı.

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Galatasaray Galatasaray
2 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

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fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
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