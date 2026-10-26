Victor Osimhen Fenerbahçe'ye karşı durmuyor! Golden sonra olay hareket

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı gollerle ezeli rakibine karşı toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

Osimhen'in gol sevinci. https://t.co/W6hRrg9ENc — Mynet (@mynet) October 26, 2026

FENERBAHÇE'YE KARŞI 6 MAÇTA 5 GOL

Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında oynadığı altıncı resmi maçta beşinci golünü kaydetti. Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekibe karşı dört Süper Lig ve bir Türkiye Kupası karşılaşmasında görev yapan Nijeryalı yıldız, bu maçlarda dört kez gol sevinci yaşamıştı.

Osimhen, Türkiye Kupası'nda iki, Süper Lig'de ise bir gol atmıştı. Son derbide kaydettiği golle Fenerbahçe'ye karşı ligdeki gol sayısını ikiye yükselten yıldız oyuncu, ezeli rakibine karşı toplam gol sayısını da 5 yaptı.

GOLDEN SONRA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Derbinin 29. dakikasında attığı golle Galatasaray'ı öne geçiren Osimhen, gol sevincinin ardından yaptığı hareketlerle de gündeme geldi. Nijeryalı yıldızın, golün ardından “Konuşmaya ve ağlamaya devam edin” mesajı verdiği şeklinde yorumlanan işaretler yaptığı belirtildi.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇTA 7 GOL

Bu sezon ligde etkili bir performans ortaya koyan Osimhen, forma giydiği yedinci maçında yedinci golüne ulaştı. Sezona Çorum FK ve Erzurumspor karşısında ikişer golle başlayan Nijeryalı futbolcu, Göztepe ve Başakşehir maçlarında da birer kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını gol atamadan tamamlayan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde yeniden skor üreterek ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE GOL ATTI

Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın hücum gücüne katkı sağladı. Barcelona karşılaşmasında gol atamayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ettiği mücadelede fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisindeki golüyle birlikte Osimhen, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 gole ulaştı.