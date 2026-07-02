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Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Burak Kavuncu
Kassoum Ouattara

Kassoum Ouattara

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Monaco
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Beşiktaş, Monaco'dan Ouattara ile sözleşmes imzaladığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ DUYURDU!

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! 1

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Kassoum Ouattara

Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ!

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! 2

Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.

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transfer beşiktaş monaco Kassoum Ouattara
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