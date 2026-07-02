Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, Monaco'dan Ouattara ile sözleşmes imzaladığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ DUYURDU!

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Kassoum Ouattara

Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ!

Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.