Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçları bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor. Beşiktaş yarın akşam Kayserispor'la kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanan Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında kazanıp güzel bir başlangıç yapmak için mücadele edecek. Peki, Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Beşiktaş 6 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

