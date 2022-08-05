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Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

05.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Spor Toto Süper Lig'in 1. hafta maçları bugün oynanacak mücadelelerle başlıyor. Süper Lig'de bu hafta kendi sahasında Kayserispor'la oynayacak olan Beşiktaş, ilk hafta maçını kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçları bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor. Beşiktaş yarın akşam Kayserispor'la kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanan Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında kazanıp güzel bir başlangıç yapmak için mücadele edecek. Peki, Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

beşiktaş

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Beşiktaş 6 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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