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Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2025 22:10
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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk etti. Süper Lig'de son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar, Kayserispor'u da devirerek seriyi sürdürmek istiyordu. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde bambaşka bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkarttı.

Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Son üç maçını kazanarak Ligde seri yakalayan Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u da yenerek iyi gidişatına devam etmeyi amaçlıyordu. İstediği oyunu ortaya koyan siyah-beyazlılar, maçtan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

JOAO MARIO VE SEMİH ATTI

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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle performansını arttıran Joao Mario, Kayserispor maçında da sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin son anlarında penaltı vuruşuyla takımını 2-0 öne geçiren Semih Kılıçsoy, maçın skorunu tayin etti.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

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Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Kayserispor'u da devirerek galibiyet serisini 4 maça çıkarttı.

BEŞİKTAŞ'IN KURULUŞUNUN 122. YILINA ÖZEL PANKART

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Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı.

Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor beşiktaş
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