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Beşiktaş, Kenan Karaman'ı renklerine bağladı iddiası

11.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncusu Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı renklerine bağladı iddiası

Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları sürdürülüyor.

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Siyah-beyazlı ekip, yabancı kuralından ötürü ilk olarak Salih Uçan'ı renklerine bağlamıştı. Bu transferden sadece 1 hafta sonra bu kez bir başka yerli oyuncu, Kenan Karaman'la el sıkışıldı.

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"3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI"

Ara transfer döneminden bu yana Türk kulüpleriyle adı geçen Kenan Karaman, son tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

TRT Spor'da, Kenan Karaman'ın Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşmaya vardığına dair bir paylaşım yapıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de forma şansı vermekten geri durmadığı oyuncu, en son Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta oynuyordu.

KENAN KARAMAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Forvet, forvet arkası ve sol kanatta performans gösteren Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf'la 29 maça çıkarken, 7 gol atıp 2 asist yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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