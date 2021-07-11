Beşiktaş, Kenan Karaman'ı renklerine bağladı iddiası

Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları sürdürülüyor.

Siyah-beyazlı ekip, yabancı kuralından ötürü ilk olarak Salih Uçan'ı renklerine bağlamıştı. Bu transferden sadece 1 hafta sonra bu kez bir başka yerli oyuncu, Kenan Karaman'la el sıkışıldı.

"3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI"

Ara transfer döneminden bu yana Türk kulüpleriyle adı geçen Kenan Karaman, son tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

TRT Spor'da, Kenan Karaman'ın Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşmaya vardığına dair bir paylaşım yapıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de forma şansı vermekten geri durmadığı oyuncu, en son Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta oynuyordu.

KENAN KARAMAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Forvet, forvet arkası ve sol kanatta performans gösteren Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf'la 29 maça çıkarken, 7 gol atıp 2 asist yapmıştı.



