SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

23.06.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar dış transferde ise Kenan Karaman ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

Beşiktaş, Kenan Karaman ile kesin olarak anlaşma sağladı. A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alan ve önceki gün İstanbul'a dönen Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki santrfor için bonservis ücreti ödenmeyecek. Takımdan ayrıldığı için kesin olarak bonservis ödenmeyecek Kenan için ekstra imza parası adı altında oyuncunun menajerine bonservis bedeli ödenmesi bekleniyordu. Siyah-beyazlılar yaptığı pazarlıklar sonucu bu bonservis bedelini de ortadan kaldırarak Kenan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Kenan Karaman geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Düsseldorf formasıyla görev aldığı 29 maçta 7 gol, 2 asist yaptı.

PERFORMANS VERİLERİ

Hannover 96: 93 maç, 12 gol, 10 asist

Fortuna Düsseldorf: 72 maç, 16 gol, 6 asist

A Milli Takım: 25 maç, 5 gol, 1 asist

TSG 1899 Hoffenheim U19: 42 maç, 20 gol, 5 asist

TSG 1899 Hoffenheim U17: 33 maç, 14 gol

TSG 1899 Hoffenheim II: 26 maç, 9 gol, 2 asist

Honnever 96 II: 6 maç, 2 gol

Hoffenheim: 5 maç -

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talipValentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Attila Szalai'ye bir talip daha

Attila Szalai'ye bir talip daha

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.