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Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i resmen açıkladı!

23.08.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahayı bu takviyeyle güçlendirmiş oldu.

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, orta sahasını Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin ile çeşitlendirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

SİVASSPOR'DAN VEDA MESAJI

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Sivasspor da, Beşiktaş'ın transferi açıklamasının ardından genç orta saha oyuncusun için bir veda mesajı paylaştı.

Sivasspor'dan yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı

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Kerem Atakan Kesgin beşiktaş
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