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Beşiktaş, Kevin Prince Boateng ile yollarını ayırıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.06.2020 22:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'a ara transfer döneminde, gelen Kevin Prince Boateng için karar verildi. Önceki gün Ganalı hücum oyuncusuyla görüşen yöneticilerin, sezon sonunda yolların ayrılacağını ilettiği öğrenildi.İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan devre arasında gelen Kevin Prince Boateng'in siyah-beyazlı formayla macerası uzun sürmedi.

Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncuyla kontratının bitiminde yola devam edilmeme kararı alındığı kaydedildi.Beşiktaş'a ara transfer döneminin son gününde kazandırılan yıldız isimle önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştiren A takımdan sorumlu yöneticilerin, kararlarını resmen oyuncuya ilettiği bildirildi.

DENİZLİSPOR MAÇINDA OYNAMADI

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle Beşiktaş'ın Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki futbolcunun, cuma günü Konyaspor'la oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.Öte yandan ayrılık için hazırlıklara şimdiden başlayan Boateng'in menacerinden kendisine kulüp bulmasını istediği de kaydedildi.

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