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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.12.2020 14:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından sabah kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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