Beşiktaş Konferans Ligi'nde kazandı ama oynanılan oyun tepkiler dinmedi! Nihat Kahveci ağır eleştirdi...

Beşiktaş Konferans Lig ön eleme karşılaşmasında ilk maçta farklı galip geldiği St. Patrick's ile raövş maçında İstanbul’da karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen ve taraftarlar tarafından ıslıklanan Beşiktaş maçı çevirmeyi bilse de yorumcular tarafından nasibini aldı.

Burak Kavuncu

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş - St. Patrick's maçı sonrası yorumlarını Kontraspor youtube kanalında paylaşırken, Beşiktaş’ın oynadığı oyunu sert bir şekilde eleştirdi. İşte açıklamaları…

‘‘YAZIK GÜNAH!’’

Beşiktaş Konferans Ligi nde kazandı ama oynanılan oyun tepkiler dinmedi! Nihat Kahveci ağır eleştirdi... 1

Nihat Kahveci, "Bu maça, tribüne gelen kim varsa bir 90 dakika bedava maça gelmeleri lazım. Bu futbolu izlemek için mi geldiler, yazık günah!" ifadelerini kullandı.

‘‘BENİ DE ALIN!’’

Beşiktaş Konferans Ligi nde kazandı ama oynanılan oyun tepkiler dinmedi! Nihat Kahveci ağır eleştirdi... 2

Nihat Kahveci, "Beşiktaş’ta durmak için oyuna giren çıkanla konuşmak yetiyorsa, beni alın abi! Motivasyonun tillahını yaparım. Abilerim yokken, genç yaşımda Beşiktaş’ta kaptanlık yapıyordum. Konuşmak takımda durmak için yetiyorsa, beni de alsınlar!" dedi.

''HEMEN SİLECEKSİN ABİ!''

Beşiktaş Konferans Ligi nde kazandı ama oynanılan oyun tepkiler dinmedi! Nihat Kahveci ağır eleştirdi... 3

Nihat Kahveci, "Bu tempoyla oynanacaksa Beşiktaş’ta ben de oynarım 6 numarada! Al-ver, al-ver… Ya siz ne oynuyorsunuz abi? Beşiktaş’ın 2-0’dan geri gelip 3-2 kazandığı bir maç olmasına rağmen taraftar üzgün, mutsuz ve zerre keyif almadı! Bu kadro bunu da başardı. Bu maç bitti ya; ne özetini izlerim, ne tekrarını iki dakika açar bakarım. Hemen sileceksin abi!" diyerek sözlerine son verdi.

