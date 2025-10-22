SPOR

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek kendine geldi!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Statü gereği iki takımda da birçok yeni transfer forma giyemiyor Siyah-Beyazlılar'da puan kaybına tahammül kalmamıştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahadan 2-0 gibi net bir skorla ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 12 puan gerisinde 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde 3 puan almak için sahaya çıktı. Zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla dönen siyah-beyazlılar derin bir nefes aldı.

TAMMY ABRAHAM ATTI

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek kendine geldi! 1

Beşiktaş'ta golleri Ndidi ve Tammy Abraham kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükseltti.

SİYAH BEYAZLILARDA 7 EKSİK

Siyah- beyazlı ekipte, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra, maçın ertelendiği tarihte lisansı olmayan Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

Yeşil- beyazlı ekipte ise Uğurcan Yazğılı, Marko Jevtovic ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Süper Lig'de 49 kez karşılaşan iki takımdan, Beşiktaş 27 maçta, Konyaspor'da 7 maçta galip gelirken, 14 maçta beraberlikle sonuçlandı. Konya'da oynanan 24 maçta, ev sahibi 5 maç kazandı, siyah-beyazlı ekipte 9 maç kazandı. 10 maçta beraberlikle sona erdi.

