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Beşiktaş-Konyaspor maçına Burak Yılmaz damga vurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 1 gol 2 asistle yıldızlaştığı maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic, karşılaşmanın 15. dakikasında kırmızı kart gördü.

Beşiktaş-Konyaspor maçına Burak Yılmaz damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar, 3-0 kazandı.Beşiktaş'ın golleri 40. dakikada Burak Yılmaz, 45. dakikada Diaby ve 52. dakikada Jeremain Lens'ten geldi. Mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamlayan Burak Yılmaz, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde puanını 50 yaparken, düşme hattında bulunan yeşil beyazlılar 27 puanda kaldı.

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2 sarı karttan kırmızı görmesi gereken burak maça damga vurmuş iyimi
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