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Beşiktaş Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.02.2024 22:40
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 2-0'lık galibiyet ile adını bir üst tura yazdırırken yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde Ankaragücü Fenerbahçe'yi 3-0 ile kupanın dışına iterken, ikinci mücadelede Trabzonspor sahasında Başakşehir'i tek golle mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Beşiktaş-Konyaspor eşleşmesinde ise kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Beşiktaş oldu.

GOL İPTAL EDİLDİ

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Karşılaşmanın 45+3. dakikada Konyaspor'da Yunus Mallı'nın topu ağlara göndermesinin ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

RAKİP ANKARAGÜCÜ

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Siyah-Beyazlılar'ın golleri karşılaşmanın 32. dakikasında Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş aldığı bu galibiyetle yarı final mücadelesinde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

5 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATTI

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Öte yandan son 4 maçtır kalesini gole kapatmayı başaran Beşiktaş bu karşılaşmayı da gol yemeden tamamlarken bu sayıyı 5'e yükseltti.

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