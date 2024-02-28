Beşiktaş Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde Ankaragücü Fenerbahçe'yi 3-0 ile kupanın dışına iterken, ikinci mücadelede Trabzonspor sahasında Başakşehir'i tek golle mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Beşiktaş-Konyaspor eşleşmesinde ise kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Beşiktaş oldu.

GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 45+3. dakikada Konyaspor'da Yunus Mallı'nın topu ağlara göndermesinin ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

RAKİP ANKARAGÜCÜ

Siyah-Beyazlılar'ın golleri karşılaşmanın 32. dakikasında Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş aldığı bu galibiyetle yarı final mücadelesinde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

5 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATTI

Öte yandan son 4 maçtır kalesini gole kapatmayı başaran Beşiktaş bu karşılaşmayı da gol yemeden tamamlarken bu sayıyı 5'e yükseltti.





