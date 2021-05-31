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Beşiktaş, Kosova kulübü ile iş birliği anlaşması yaptı

31.05.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Kosova'nın 2 Korriku Futbol Kulübü ile iş birliği anlaşması yaptı.

Beşiktaş, Kosova kulübü ile iş birliği anlaşması yaptı

Beşiktaş Kulübü, Kosova'nın 2 Korriku Futbol Kulübü ile futbol altyapı ve spor okulu alanlarında iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan iş birliği anlaşmasıyla futbol akademi antrenörlerimiz ve spor okulu yetkililerimiz, 2 Korriku Futbol Kulübünün futbol okullarında incelemelerde bulunacak, Priştine'de yeni spor okulları açılması için gereken desteği verecek ve aynı zamanda yetenekli Türk ve Kosovalı futbolcular keşfedilerek kulübümüze kazandırılacak." denildi.

İş birliği anlaşmasının, Beşiktaş Kulübü Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile 2 Korriku Futbol Kulübünün Başkanı Rexhep Baholli'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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