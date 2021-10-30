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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi:

30.10.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Atakaş Hatayspor maçını yöneten Cüneyt Çakır) Maalesef bugün verdiği golü VAR kararıyla iptal ederek Beşiktaş'ın bugün alacağı puan veya puanların önüne geçmiştir" - "Sezon başından beri iyi bir takım kuran, iyi bir futbol oynamaya çalışan Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik hakem hataları herkesin malumu. Daha ligin başında Beşiktaş'ın kaybolmuş 10 puanı var" - "(MHK Başkanı) Serdar Tatlı, hakem hatalarından dolayı ayrılmadı. Hakem hataları her hafta var. Geçen sezon da vardı. Onun hatası, adaleti sağlayamaması oldu. Beşiktaş'a karşı aldığı kararları diğer takımlara karşı uygulayamadı. Beşiktaş'ın hakkını yiyen hakemleri bir sonraki hafta ödüllendirirseniz, onların önünü açarsanız o koltuklarda oturamazsınız"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında hakem Cüneyt Çakır'ın puan veya puanlar almalarının önüne geçtiğini savundu.

Hatay'dan İstanbul'a dönen siyah-beyazlı kafilede yer alan Kocadağ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır'ın maçın sonucuna etki ettiğini iddia eden Kocadağ, "Hatay deplasmanına yine eksiklerle gittik ama oyunun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Cüneyt hocamız Türk futbolunun gurur kaynağı ama geçen sezon da bazı maçlarda yine performansının düşerek devam ettiğini belirtmiştik. Bu sezon da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tartışılır bir hakem haline gelmiştir. Maalesef bugün de verdiği golü VAR kararıyla iptal ederek Beşiktaş'ın bugün alacağı puan veya puanların önüne geçmiştir." diye konuştu.

Emre Kocadağ, bu sezon kendileri adına geride kalan 11 maçta hakem hatalarından 10'a yakın puan kaybettiklerini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Sezon başından beri iyi bir takım kuran, iyi bir futbol oynamaya çalışan Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik hakem hataları herkesin malumu. Gaziantep FK maçında verilmeyen penaltı var. Adana Demirspor maçında 11 metrede baraj çizgisini kuran hakem ve üçüncü golde VAR'a bile gitme ihtiyacını duymuyor. Onun akabinde Rosier'i kırmızı kartla cezalandırılıyor. Altay maçında 2 golü adam eksikliğinden dolayı yiyoruz ve puanlarımız gidiyor. Başakşehir'de bariz 2 penaltı için VAR çağırmıyor ve penaltılar verilmiyor. Bugün de Hatayspor maçını geçirdik. Daha ligin başında Beşiktaş'ın kaybolmuş 10 puanı var. Liderin de 7 puan gerisindeyiz."

- "Algı çalışmalarını geçen sene nasıl yıktıysak aynı şekilde yıkacağız"

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyon oldukları geçen sezon gibi bu sezon da algı çalışmaları yürütüldüğünü ileri sürerek, bu algıları yine yıkacaklarını dile getirdi.

Hakem hataları nedeniyle kaybettikleri puanların çok değerli olduğunu belirten Kocadağ, "Geçen sezon başında da bir algı çalışması yapıldı. Buna karşı çıkıp konuştuk ve o algıları bozduk. 'Beşiktaş, kötü takım kurdu, iyi oynamıyor, iyi mücadele etmiyor.' diyerek hakem hatalarını normalleştirmek için topyekun bir çalışma yapıldı. Bu sene de tam tersi, 'Beşiktaş'ın çok iyi bir takımı var. Bu hatalar görmezden gelinsin.' isteniyor. 'Beşiktaş kötü oynadı' algıları var. Beşiktaş kötü oynayabilir, eksikleri olabilir ama bu hakem hatalarını ve bundan dolayı puan kayıplarını legal hale getirmez. Bu algı çalışmalarını geçen sene nasıl yıktıysak aynı şekilde yıkacağız. İyi veya kötü oynayabiliriz, eksiklerimiz oldu, rotasyon yapıldı ve istediğimiz verimleri alamadık ama saydığımız maçlardaki kaybedilen puanlar üst üste konulduğunda çok değerli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

- MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda (MHK) başkan Serdar Tatlı'nın istifa edip yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını hatırlatan Emre Kocadağ, şunları kaydetti:

"Geçen hafta MHK Başkanı değişti. Allah selamet versin. Sevabıyla günahıyla hizmet etti ve görevden ayrıldı. Neden ayrıldığını herkes merak ediyor. Serdar Tatlı, hakem hatalarından dolayı ayrılmadı. Hakem hataları her hafta var. Geçen sezon da vardı. Onun hatası, adaleti sağlayamaması oldu. Beşiktaş'a karşı aldığı kararları diğer takımlara karşı uygulayamadı. Beşiktaş'ın hakkını yiyen hakemleri bir sonraki hafta ödüllendirirseniz, onların önünü açarsanız o koltuklarda oturamazsınız. Yeni MHK Başkanı'na hayırlı olsun. Geçen hafta VAR'da hakemi 2 net pozisyona çağırmayan hakemi bugün VAR'a verdiler. Hiç çağırmaması gereken pozisyonda golümüzü iptal ettirmek için çağırdı. Cüneyt hoca da kendisi karar veremedi ve yardımcı hakemi de yanına çağırarak puanlarımızı alıyor."

Siyah-beyazlı taraftarların içinin rahat olması gerektiğini aktaran Kocadağ, "Beşiktaş ne zaman iyi gitmeye başlasa bu oyunlar oynanmaya başlıyor. Beşiktaş'a karşı bir ittifak olduğu bir gerçek. Bu ittifakın ortakları belli. Saha içi ve dışında da yandaşları var. Ancak o ittifak barajı geçemez. O ittifaka destek verenler de bunun farkına varsın. Beşiktaş'ın hakkını yiyerek bir yere gelemezler. Biz kendi mücadelemizi yapacağız. Cüneyt hoca bugün bizi üzdü. MHK değişti ama bazı şeyler değişmedi. Takım olarak toparlayacağız, daha iyi futbol oynayacağız. Geçen sezon şampiyon olduk. Averajla şampiyon olduk ama herkesin vicdanında 'Şampiyon Beşiktaş' yazıldı. Bu sezon da şampiyon olacaksak herkesin aklına ve kalbine kazınacak futbolu oynayacağız. Biz o futbolu oynamaya başlayacağız ve inşallah şampiyonluğu göğüsleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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