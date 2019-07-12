Beşiktaş Kulübü borçlarını yapılandırdığını açıkladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

