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Beşiktaş Kulübü borçlarını yapılandırdığını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.07.2019 20:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği ile 5 yıl vadeli yapılandırma anlaşması imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü borçlarını yapılandırdığını açıkladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Türkiye Bankalar Birliği

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