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  4. Beşiktaş Kulübü: Bernard Mensah'ın transferi ile ilgimiz yoktur

Beşiktaş Kulübü: Bernard Mensah'ın transferi ile ilgimiz yoktur

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ı devre arasında transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü: Bernard Mensah'ın transferi ile ilgimiz yoktur

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın futbol takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur" denildi.

25 yaşındaki Ganalı futbolcunun Mayıs 2022'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
bernard mensah Beşiktaş İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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