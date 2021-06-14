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Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı

14.06.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü'nün, maçlarını oynadığı Vodafone Park'ın iskan belgesini aldığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı

Beşiktaş Kulübü, maçlarını oynadığı Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ın uzun süredir alınamayan iskan belgesinin, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çalışmaları neticesinde Beşiktaş Belediyesinden alındığı belirtildi.

Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Berkan Gocay ve Umut Şenol'un, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret ettiği, Akpolat'ın hayırlı olması temennisinde bulunarak Vodafone Park'ın iskan belgesini Çebi'ye takdim ettiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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