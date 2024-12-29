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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.12.2024 11:08
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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının seçileceği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarışacağı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

SERDAL ADALI VE HÜSEYİN YÜCEL, ÜYELERİ KAPIDA KARŞILADI

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, oy kullanmak üzere genel kurula gelen üyelerini kapıda karşıladı. Adalı ve Yücel, üyelerin tek tek elini sıkarak destek istedi.

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beşiktaş
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