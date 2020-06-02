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Beşiktaş Leroy Fer transferi için görüşmelere başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Feyenoord forması giyen Leroy Fer için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş Leroy Fer transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken ismi gündeme gelen oyuncuların başında da Leroy Fer yer alıyor. Feyenoord forması giyen futbolcunun transferiyle ilgili yeni bir gelişmeye verildi.

Feyenoord ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak olan Leroy Fer için Beşiktaş'ın teklif yaptığı belirtildi. Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile görüşmelere başladığı ve transferi bitirmek için şu anda da hazır olduğu kaydedildi. Leroy Fer'in de Feyenoord'dan bir teklif olmasına rağmen Hollanda'dan ayrılmak istediği ve Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

LEROY FER KİMDİR?

Kariyerine Feyenoord altyapısında başlayan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Twente, Norwich, QPR, Seandea ve son olarak yeniden Feyenoord formaları giydi. Bu sezon 34 resmi maçta forma giyen Leroy Fer, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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