Beşiktaş, Loris Karius'la yollarını ayırıyor

Beşiktaş’ın geçen sezon başında Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius, beklentileri karşılayamadı. 2.2 milyon Euro karşılığında 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen Alman kaleci, siyah-beyazlılarla çıktığı 58 maçta 84 gol yedi.
Beşiktaş yönetimi, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Karius’un 8 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki file bekçisi, Liverpool’a geri dönecek.
(NTVSpor)
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