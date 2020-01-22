Beşiktaş, Loris Karius'la yollarını ayırıyor

Beşiktaş’ın geçen sezon başında Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius, beklentileri karşılayamadı. 2.2 milyon Euro karşılığında 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen Alman kaleci, siyah-beyazlılarla çıktığı 58 maçta 84 gol yedi.

Beşiktaş yönetimi, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Karius’un 8 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki file bekçisi, Liverpool’a geri dönecek.

(NTVSpor)

