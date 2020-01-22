SPOR
  4. Beşiktaş, Loris Karius'la yollarını ayırıyor

Beşiktaş, Loris Karius'la yollarını ayırıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Alman kalecinin 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Beşiktaş, Loris Karius'la yollarını ayırıyor

Beşiktaş’ın geçen sezon başında Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius, beklentileri karşılayamadı. 2.2 milyon Euro karşılığında 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen Alman kaleci, siyah-beyazlılarla çıktığı 58 maçta 84 gol yedi.

Beşiktaş yönetimi, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Karius’un 8 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki file bekçisi, Liverpool’a geri dönecek.

(NTVSpor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Talisca'dan heyecanlandıran paylaşımTalisca'dan heyecanlandıran paylaşım
Caner Erkin, Yunanistan'a mı gidiyor?Caner Erkin, Yunanistan'a mı gidiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Cimbom'da Arda Turan gelişmesi! Terim...

Cimbom'da Arda Turan gelişmesi! Terim...

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Beşiktaş'ın yıldızı için flaş transfer iddiası!

Beşiktaş'ın yıldızı için flaş transfer iddiası!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Loris Karius'la yollarını ayırıyor

Beşiktaş o isimle yollarını ayırıyor

Talisca'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı: İnşallah

Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım

Caner Erkin gerçeği ortaya çıktı! AEK'dan teklif yok, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Caner Erkin, Yunanistan'a mı gidiyor?

Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor

Burak Yılmaz kayıplarda

Beşiktaşlı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar görücüye çıktı

İşte 1903’ten bu yana Beşiktaş formaları

Rebocho'nun sözleşmesindeki ilginç madde ortaya çıktı

Rebocho'nun sözleşmesinde ilginç madde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.