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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için şok gelişme! İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.08.2024 17:19
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın eşleştiği 8 takım arasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv de yer alıyor. İsrail basını, bu karşılaşma hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için şok gelişme! İstanbul'da oynanması mümkün görünmüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü rakiplerle eşleşirken, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le ilgili olarak gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki mücadelenin İstanbul'da oynanmasının mümkün görünmediği ve tarafsız bir sahaya taşınabileceği ifade edildi.

İSTANBUL'DA OYNAMAMAK İÇİN BAŞVURU

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İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı Türkiye'nin gösterdiği sert tepkiler nedeniyle, İsrail hükümeti geçen sezon basketbol maçlarının İstanbul dışında oynanması için başvurmuştu.

BASKETBOL MAÇLARI İSTANBUL'DA OYNANMADI

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Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Maccabi Tel Aviv ile oynaması gereken EuroLeague maçları, tarafsız sahalarda gerçekleşmişti.

Bu maçlar Letonya'nın Riga ve Litvanya'nın Panevezys kentlerinde oynanmıştı. Benzer bir durum, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile yapacağı maç için de geçerli olabilir.

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UEFA beşiktaş
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