Beşiktaş maçı sonrası Amedspor'a ağır fatura! PFDK cezayı kesti

PFDK, Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından yeşil-kırmızılı kulübe farklı ihlaller nedeniyle toplam 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verdi. Teknik direktör Besnik Hasi de 1 maç men ve 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

AMEDSPOR'A FARKLI İHLALLERDEN MİLYONLUK CEZA

PFDK'nın kararında Amedspor'a birden fazla gerekçeyle para cezası uygulandı. Yeşil-kırmızılı kulübe usulsüz seyirci kabulü nedeniyle 1 milyon 200 bin TL, saha olayları nedeniyle 420 bin TL ceza verildi.

Stadyumdaki sulama sisteminin karşılaşmanın 20 saniye durmasına neden olması 280 bin TL, ağzı kapalı pet şişelerin stada alınması 280 bin TL ve sezon içerisinde ikinci kez yaşanan merdiven boşluğu ihlali ise 250 bin TL para cezasıyla sonuçlandı. Ayrıca takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kulübe 112 bin 500 TL ceza kesildi.

BAZI TRİBÜN BLOKLARINA E-BİLET ENGELİ

Kurul, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Amedspor'un Batı Alt Tribünü'ndeki 109, 110 ve 111 ile Güney Alt Tribünü'ndeki 122, 123, 124 ve 125 numaralı bloklarda yer alan taraftarların e-bilet kartlarını bloke etti.

Bu bloklarda bulunan taraftarlar, Amedspor'un iç sahada oynayacağı bir sonraki resmi müsabakada stadyuma giriş yapamayacak.

BESNİK HASİ'YE 1 MAÇ MEN

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi de PFDK'nın cezasından kurtulamadı. Karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı eylemi gerekçesiyle Hasi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verildi.

NAHİT EREN İÇİN CEZA ÇIKMADI

Medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle "futbolun ve kurumların itibarını zedelemek" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Amedspor Başkanı Nahit Eren hakkında ise farklı bir karar çıktı.

Kurul, Nahit Eren için "ceza tayinine yer olmadığına" hükmetti.