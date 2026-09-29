Milli takımda Galatasaray rüzgarı! Nhaga ve Batrakov parıldadı

Galatasaray'ın genç yetenekleri Renato Nhaga ve Aleksey Batrakov, milli takım arasını etkili performanslarla değerlendirdi. Hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkan iki oyuncu, oynadıkları maçları birer asistle tamamladı.

NHAGA'DAN NİJERYA KARŞISINDA ASİST

2027 Afrika Uluslar Kupası L Grubu elemelerinde Gine-Bisau ile Nijerya karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.

61 dakika sahada kalan Nhaga, karşılaşmada 27 kez topla buluştu. Genç futbolcu 1 asistin yanı sıra 2 kilit pas, 13/15 isabetli pas, 4/4 uzun top ve 5/7 ikili mücadele başarısı gösterdi. Nhaga ayrıca 1 top çalma ve 2 top kazanımıyla mücadele etti.

Gine-Bisau'nun gollerini 15. dakikada Francolino, 66. dakikada Mama Baldé ve 90+5. dakikada Alvaro Djalo kaydetti.

BATRAKOV DA ASİSTİNİ YAPTI

Galatasaray'ın bir diğer genç oyuncusu Aleksey Batrakov da Rusya milli takım formasıyla hücumdaki katkısıyla öne çıktı. Batrakov, İran ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takım arkadaşına yaptığı asistle skor üretimine doğrudan katkı sağladı.

79 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 asist ve 1 yaratılan büyük şansın yanı sıra 2 kilit pas üretti. Batrakov ayrıca 47/57 isabetli pasla yüzde 82'lik başarı oranı yakalarken, 3 kez rakip futbolcuların faulüne maruz kaldı.

Batrakov, karşılaşmada 7 top kazanımı gerçekleştirirken 4/7 ikili mücadele kazandı.

GALATASARAY'IN GENÇLERİNDEN MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Renato Nhaga ve Aleksey Batrakov, milli takım formalarıyla sergiledikleri performansları birer asistle taçlandırdı. İki genç oyuncunun skor katkısının yanı sıra oyun içerisindeki istatistikleri de Galatasaray'ın gelecek vadeden isimleri açısından dikkat çekti.