SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Milli takımda Galatasaray rüzgarı! Nhaga ve Batrakov parıldadı

Galatasaray'ın gelecek vadeden oyuncuları Renato Nhaga ve Aleksey Batrakov, milli takım formasıyla sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

Milli takımda Galatasaray rüzgarı! Nhaga ve Batrakov parıldadı
Burak Kavuncu
Renato Nhaga

Renato Nhaga

GNB Gine Bissau
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın genç yetenekleri Renato Nhaga ve Aleksey Batrakov, milli takım arasını etkili performanslarla değerlendirdi. Hücumdaki üretkenlikleriyle öne çıkan iki oyuncu, oynadıkları maçları birer asistle tamamladı.

NHAGA'DAN NİJERYA KARŞISINDA ASİST

Milli takımda Galatasaray rüzgarı! Nhaga ve Batrakov parıldadı 1

2027 Afrika Uluslar Kupası L Grubu elemelerinde Gine-Bisau ile Nijerya karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.

61 dakika sahada kalan Nhaga, karşılaşmada 27 kez topla buluştu. Genç futbolcu 1 asistin yanı sıra 2 kilit pas, 13/15 isabetli pas, 4/4 uzun top ve 5/7 ikili mücadele başarısı gösterdi. Nhaga ayrıca 1 top çalma ve 2 top kazanımıyla mücadele etti.

Gine-Bisau'nun gollerini 15. dakikada Francolino, 66. dakikada Mama Baldé ve 90+5. dakikada Alvaro Djalo kaydetti.

BATRAKOV DA ASİSTİNİ YAPTI

Milli takımda Galatasaray rüzgarı! Nhaga ve Batrakov parıldadı 2

Galatasaray'ın bir diğer genç oyuncusu Aleksey Batrakov da Rusya milli takım formasıyla hücumdaki katkısıyla öne çıktı. Batrakov, İran ile oynanan hazırlık karşılaşmasında takım arkadaşına yaptığı asistle skor üretimine doğrudan katkı sağladı.

79 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 asist ve 1 yaratılan büyük şansın yanı sıra 2 kilit pas üretti. Batrakov ayrıca 47/57 isabetli pasla yüzde 82'lik başarı oranı yakalarken, 3 kez rakip futbolcuların faulüne maruz kaldı.

Batrakov, karşılaşmada 7 top kazanımı gerçekleştirirken 4/7 ikili mücadele kazandı.

GALATASARAY'IN GENÇLERİNDEN MİLLİ TAKIMDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Milli takımda Galatasaray rüzgarı! Nhaga ve Batrakov parıldadı 3

Renato Nhaga ve Aleksey Batrakov, milli takım formalarıyla sergiledikleri performansları birer asistle taçlandırdı. İki genç oyuncunun skor katkısının yanı sıra oyun içerisindeki istatistikleri de Galatasaray'ın gelecek vadeden isimleri açısından dikkat çekti.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş maçı sonrası Amedspor'a ağır fatura! PFDK cezayı kestiBeşiktaş maçı sonrası Amedspor'a ağır fatura! PFDK cezayı kesti
Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!
Anahtar Kelimeler:
Gine Rusya galatasaray Renato Nhaga Aleksey Batrakov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

Beştepe'de kritik 'fon' zirvesi! Toplantı sona erdi

Beştepe'de kritik 'fon' zirvesi! Toplantı sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.