Beşiktaş-Sivasspor maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 18. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 23. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.
Bu dakikada Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Burak, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
Burak Yılmaz pozisyonun ardından itirazlarını sürdürdü ve uzun süre penaltı verilmesini istedi.
Topun dışarı çıkmasının ardından pozisyon VAR odasında incelendi ve Şansalan, oyunun devam etmesini talep etti.
Rıdvan Dilmen, devre arasında pozisyonu yorumladı ve, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu bence penaltı. VAR'dan çağırıp 'İzle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti." dedi.
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