SPOR
  4. Beşiktaş-Sivasspor maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Beşiktaş-Sivasspor maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.01.2020 20:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Sivasspor maçında Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon VAR odasında incelendi ve "devam" kararı verildi.

Beşiktaş-Sivasspor maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 18. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 23. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.

Bu dakikada Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Burak, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

Burak Yılmaz pozisyonun ardından itirazlarını sürdürdü ve uzun süre penaltı verilmesini istedi.

Topun dışarı çıkmasının ardından pozisyon VAR odasında incelendi ve Şansalan, oyunun devam etmesini talep etti.

beşiktaş sivasspor maçı penaltı pozisyonu

RIDVAN DİLMEN: "PENALTIYI VERİRDİM"

Rıdvan Dilmen, devre arasında pozisyonu yorumladı ve, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu bence penaltı. VAR'dan çağırıp 'İzle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine gittiBeşiktaş'tan 1. Lig ekibine gitti
Beşiktaş'ta Avcı kriziBeşiktaş'ta Avcı krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sivasspor penaltı pozisyonu burak yılmaz penaltı mı rıdvan dilmen

En Çok Okunan Haberler

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması

Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması

Fırtına'dan tarihi fark!

Fırtına'dan tarihi fark!

Aslan 2020'de dolu dizgin

Aslan 2020'de dolu dizgin

McGregor'dan tarihi zafer!

McGregor'dan tarihi zafer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Olay yaratan gönderme: Burası Başakşehir değil hocam!

Olay yaratan gönderme: Burası Başakşehir değil hocam!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş-Sivasspor maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Beşiktaş-Sivasspor maçında penaltı tartışması

Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı Giresunspor'a kiraladı

Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine gitti

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı krizi! Ayrılabilir

Beşiktaş'ta Avcı krizi

Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa tepki

Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa sert tepki

Beşiktaş Enzo Roco'ya gelen 3 teklifi reddetti

Beşiktaş'ın yıldızına teklif yağıyor

Ahmet Nur Çebi: TFF yaptırım uygulamazsa zan altında kalır. Bu suçtur, günahtır

Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Bu suçtur, günahtır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.