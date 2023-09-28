Beşiktaş maçının ardından Erman Toroğlu canlı yayında kendini tutamadı!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında yaşadığı hezimetin ardından konuşan Erman Toroğlu, siyah-beyazlıları eleştirdi. Taraftarlardan da destek alan Toroğlu'nun sözleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte o açıklamalar...

"ACİZLİK, REZİLLİK"

"Beşiktaş'ı uzun yıllardır bu kadar aciz oynarken görmedim. Rezillik. Bu iş olağanüstü kongreye gider, artık dikiş tutmaz."

"BEŞİKTAŞ ÖLMÜŞ, AĞLAYANI YOK"

"Beşiktaş ölmüş, ağlayanı yok. Yönetim ile seyirci dalaşıyor. Teknik direktör işi gücü bırakmış ona "Abi", buna 'Kardeş' diyor. Alın işte, Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz! Sahada Beşiktaş'ın varlığı yok!"

ABOUBAKAR, SALİH SÖZLERİ

"Vincent Aboubakar seni yarı yolda bıraktı gitti. Şu an en fazla para verdiğin adam bu. Sen, Salih Uçan'ı 3 paraya oynatıyorsun, çocuk iyileştirme istiyor. Bunu hala yapmıyorsun, yaptırmıyorsun ve çocuğu kolundan tutup itiyorsun. Sen Salih'i kolundan tutup iterken, maaşına iyileştirme yapmazken Aboubakar'a çıkıp da bir şey yapamazsın."

