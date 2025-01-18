Beşiktaş maçının ardından Samsunspor'dan tepkili paylaşım!

Bu sezon Süper Lig'in flaş isimlerinden Samsunspor, ligin 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.

Maç sonu paylaşımında maçta kırmızı kart gören oyuncuları Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazını kullanan Samsunspor, "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık." sözlerini sarf ederek bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu bu paylaşım, taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.