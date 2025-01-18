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Beşiktaş maçının ardından Samsunspor'dan tepkili paylaşım!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.01.2025 21:55
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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Samsunspor, karşılaşmanın ardından tepkili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş maçının ardından Samsunspor'dan tepkili paylaşım!

Bu sezon Süper Lig'in flaş isimlerinden Samsunspor, ligin 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.

Maç sonu paylaşımında maçta kırmızı kart gören oyuncuları Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazını kullanan Samsunspor, "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık." sözlerini sarf ederek bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu bu paylaşım, taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.

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0 - 0
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor beşiktaş
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