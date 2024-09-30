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Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz Kayserispor'dan istifa etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.09.2024 23:12
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından maç sonunda konuşan teknik direktör Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz Kayserispor'dan istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM"

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"Kayserispor camiasına, şehrine teşekkür ediyorum. Bu görevi bana layık gördüler. Ben de bu şerefli görevi yerine getirdim. Transfer cezamız vardı, bırakıp gitmeyeceğimi söyledim ve sorun etmedim. Ama bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım. Şehre teşekkür ediyorum. Çok değerli büyüklerim oldu. Sayın başkana, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kan değişikliği lazımdı, bugün bu kararı almak zorundayım. Tüm Kayseri'ye teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum."

"İNŞALLAH KAYSERİSPOR BUNDAN SONRA DAHA İYİ OLACAKTIR"

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Burak Yılmaz: "Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak da belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacaktır."

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"Burak Yılmaz'ın eline Messi'yi verdik de o başkasını mı oynattı? Futbolu ben onun kadar bilebilir miyim? Sabahlara kadar çalışıyor. Kendini Kayseri'nin öz evladı gibi görüyor. Ben burada olduğum sürece Burak Yılmaz buradan gitmeyecek."

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Kayserispor Burak Yılmaz
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