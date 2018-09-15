Beşiktaş - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (BJK - Malatya maçı BeIN Sports izle)

Beşiktaş, Süper Lig 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İlk dört haftada 7 puan toplayan Beşiktaş, aynı puana sahip rakibinden 3 puan alarak zirveden uzaklaşmamak istiyor. Hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi grup maçları başlayacak olan Beşiktaş, Malatyaspor maçı ile moral kazanmayı amaçlıyor. Beşiktaş - Malatyaspor maçı muhtemel ilk onbirler, takımların son durumları ve maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Beşiktaş - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak. 15 Eylül Cumartesi, bugün saat 21.00'da başlayacak Beşiktaş - Malatyaspor maçı BeIN Sport 1 kanalından BeIN Connect ile internetten izlenebilecek.
Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugün 3. kez karşı karşıya gelecekler. Geçen sezon ilk defa karşılaşan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş bir maçı kazanmış, diğer maç ise berabere bitmişti.
Beşiktaş, 2015 yılında Akhisar ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada aldığı mağlubiyet sonrasında sahasında tam 45 maçı kaybetmemişti. Bu sezon Antalyaspor karşısında 3-2 mağlup olması ise o seri sona erdi.
Bu sezon ligin ilk dört haftasında toplanan 7 puan, Beşiktaş'ın Şenol Güneş geldikten sonraki en kötü performansı oldu. Aynı zamanda Beşiktaş, son altı maçta kalesinde gol görüyor. Eğer bu akşam Yeni Malatyaspor'dan bir gol yerse Şenol Güneş döneminde kalesini gole kapatamadığı en uzun serisini yaşamış olacak. Diğer yandan Malatyaspor'un deplasmanda gol atma istatiği kötü. Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde oynadığı 19 deplasman maçının dokuzunda gol atamadı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın son transferi Adem Ljajic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıkacak.
Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara katılan Khalid Boutaib, Rahman Buğra Çağıran ve Guilherme Costa Marques'in Beşiktaşkarşısında forma giymeleri bekleniyor.
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Ljajic (Medel), Quaresma, Babel, Negredo
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
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