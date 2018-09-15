Beşiktaş - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (BJK - Malatya maçı BeIN Sports izle)

Beşiktaş, Süper Lig 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İlk dört haftada 7 puan toplayan Beşiktaş, aynı puana sahip rakibinden 3 puan alarak zirveden uzaklaşmamak istiyor. Hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi grup maçları başlayacak olan Beşiktaş, Malatyaspor maçı ile moral kazanmayı amaçlıyor. Beşiktaş - Malatyaspor maçı muhtemel ilk onbirler, takımların son durumları ve maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Beşiktaş - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak. 15 Eylül Cumartesi, bugün saat 21.00'da başlayacak Beşiktaş - Malatyaspor maçı BeIN Sport 1 kanalından BeIN Connect ile internetten izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ - MALATYASPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugün 3. kez karşı karşıya gelecekler. Geçen sezon ilk defa karşılaşan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş bir maçı kazanmış, diğer maç ise berabere bitmişti.