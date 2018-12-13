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Beşiktaş - Malmö maçı öncesi İstanbul'da bir Malmö taraftarı yaralandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.12.2018 19:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Malmö maçı öncesi İstanbul'da istenmeyen olaylar yaşandı. İsveç basını, Beşiktaş taraftarlarının İstanbul'da bulunan bir Malmö taraftarını yaraladığını belirtti.

Beşiktaş - Malmö maçı öncesi İstanbul'da bir Malmö taraftarı yaralandı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Malmö maçı öncesinde İsveç basınından flaş bir haber geldi. İsveç'in Expressen gazetesi, deplasmana gelen bir Malmö taraftarının Beşiktaş taraftarları tarafından yaralandığını belirtti.

Expressen, maç öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktığını belirtirken ''Beşiktaş taraftarı, İstanbul'da bir Malmö taraftarını yaraladı. Başında şişe kırılan ve bacağından bıçaklanan taraftar hastaneye kaldırıldı.'' sözlerini kullandı.

Tedavisi yapılan Malmö taraftarının durumunun şu anda iyi olduğu kaydedildi.

''BÖYLE BİR ŞEYİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİM''

Malmö muhabiri Pierre Nordberg, ''Taraftarlarının üzerinde Malmö forması bile yoktu. Otellerine dönüyorlardı ve birden saldırıya uğradılar. Böyle bir şeyi daha önce görmedim. Böyle durumlar sadece İstanbul'da olmuyor, artık Avrupa'nın çoğu yerinde düşük insan profilli taraftarlar bu tarz saldırılarda bulunuyorlar.'' şeklinde konuştu.

''MALMÖ TARAFTARI, SİZ KAHRAMANSINIZ''

Malmö altyapısından yetişen ve Leeds United forması giyen Pontus Jansson ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken ''Avrupa'da takımlarını desteklemeye giden her taraftara saygı duyulmalı ve sebebi ne olursa olsun, saldırıya uğramamalı. İstanbul'a giden Malmö taraftarları, siz kahramansınız.'' paylaşımında bulundu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş malmö UEFA Avrupa Ligi

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